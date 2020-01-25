2020-01-25T21:06:11+03:00
Происшествия

Число жертв при землетрясении в Турции возросло до 29

По меньшей мере 1466 человек пострадали [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число жертв при землетрясении в Турции возросло до 29Число жертв при землетрясении в Турции возросло до 29Фото: REUTERS
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В результате мощного разрушительного землетрясения на востоке Турции погибли 29 человек, по меньшей мере 1466 человек получили травмы. Такие данные приводит турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

В зоне стихийного бедствия продолжается разбор завалов. Из под обломков извлекли 43 пострадавших. В пострадавший регион направили около 3,7 тысяч спасателей, туда направили 144 грузовика с 1,7 тысяч палаток и примерно столько же кроватей, 9,2 тысячи теплых одеял.

В пострадавший регион направили около 3,7 тысячи спасателей Фото: REUTERS

В пострадавший регион направили около 3,7 тысячи спасателейФото: REUTERS

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 24 января, в районе города Сивридж в 20:55 часов произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Позже начались повторные подземные толчки. Сейсмологи сообщили о 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. Отголоски земляных толчков ощущались во многих провинциях Турции, а также в Израиле, Сирии и Ираке. Ранее было известно о 20 жертвах и 1015 раненом.

В Турции продолжается поиск выживших после землетрясения в 6,8 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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