Госпитализированные в Москве туристы из Китая прибыли в столицу 25 января
В Москве гражданам Китая понадобилась помощь медиков. У туристов заподозрили признаки коронавируса. Врачи приехали к ним прямо в гостиницу.
Как пишет издание Super, семь человек, которые приехали накануне из Китая, вызвали в гостиницу скорую помощь из-за высокой температуры. В машине медиков удалось выяснить, что у одного из них ангина, у двоих других и вовсе нет предпосылок к госпитализации.
Всего в группу туристов входят семь человек. Среди них пожилой мужчина и его внучка, которая приехала в Россию за компанию с дедушкой.
Тем не менее, специалисты приняли решение закрыть гостиницу, где остановились туристы. По данным издания, всех постояльцев забирают на обследование. Приезжие из Китая, госпитализированные с высокой температурой, сейчас находятся в инфекционном боксе.
Напомним, что число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило тысячу человек. Погибли больше 40 зараженных, в Поднебесной закрыты порядка десяти городов. Несколько сотен больных находятся в тяжелом состоянии. Принимаются активные меры по недопущению дальнейшего распространения "пневмонии".
ИСТОЧНИК KP.RU