2020-01-26T00:31:18+03:00
Общество

Госпитализированные в Москве туристы из Китая прибыли в столицу 25 января

Семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ обратились за медицинской помощью
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России семь китайцев госпитализированы с подозрением на коронавирусВ России семь китайцев госпитализированы с подозрением на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве гражданам Китая понадобилась помощь медиков. У туристов заподозрили признаки коронавируса. Врачи приехали к ним прямо в гостиницу.

Как пишет издание Super, семь человек, которые приехали накануне из Китая, вызвали в гостиницу скорую помощь из-за высокой температуры. В машине медиков удалось выяснить, что у одного из них ангина, у двоих других и вовсе нет предпосылок к госпитализации.

Всего в группу туристов входят семь человек. Среди них пожилой мужчина и его внучка, которая приехала в Россию за компанию с дедушкой.

Тем не менее, специалисты приняли решение закрыть гостиницу, где остановились туристы. По данным издания, всех постояльцев забирают на обследование. Приезжие из Китая, госпитализированные с высокой температурой, сейчас находятся в инфекционном боксе.

Напомним, что число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило тысячу человек. Погибли больше 40 зараженных, в Поднебесной закрыты порядка десяти городов. Несколько сотен больных находятся в тяжелом состоянии. Принимаются активные меры по недопущению дальнейшего распространения "пневмонии".

ИСТОЧНИК KP.RU

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