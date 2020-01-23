В Китае из-за коронавируса закрыли пятый город
Миллионы жителей Китая оказались «закрыты» в своих городах из-за распространения нового штамма коронавируса. Число городов, которые решением властей отрезаны от транспортного сообщения – отменены автобусные рейсы и поезда, перекрыты дороги, достигло пяти: к Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань добавился Сяньнин, сообщают РИА Новости.
Вспышка заболевания новой формой пневмонии произошла в Ухане, население которого почти 11 миллионов человек. Дальше вирус попал в соседний Хуанган, где проживает 7 миллионов человек. Предотвратить распространение заболевания не удалось – коронавирус обнаружен у людей, обратившимся к медикам в Таиланде (4 случая), Южной Корее, Японии, Тайваня, США, Сингапур, Вьетнам, Саудовская Аравия. Во всех случаях, пишет Reuters, жертвами коронавируса становились либо жители Китая, либо те, кто недавно посещал страну.
В аэропортах мира введены повышенные меры безопасности, пассажиров проверяют с помощью тепловизоров, поскольку главный симптом заболевания – повышенная температура, а также кашель, обмороки.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не считают, что ситуацию стоит объявлять чрезвычайной.
- Это еще не стало глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, - сообщил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.
По одной из версий, короновирус мог распространиться с помощью китайского пищевого рынка, некоторые ученые считают, что первые заболевшие ели суп из летучих мышей.
- Власти Китая заявляют, что вирус мутирует и что есть признаки респираторной передачи,- сообщает Reuters.
В Китае пассажира, у которого обнаружили симптомы коронавируса, перевозят в карантинной коробке.
ИСТОЧНИК KP.RU