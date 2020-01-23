В Китае из-за коронавируса закрыли пятый город

23 Янв. 2020 2020-01-23T23:05:18+03:00

От коронавируса погибли 18 человек, заразились больше 600 Фото: REUTERS

Автобусы и поезда перестанут ездить в эти населенные пункты, а полицейские перекроют дороги для автомобилей

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Миллионы жителей Китая оказались «закрыты» в своих городах из-за распространения нового штамма коронавируса. Число городов, которые решением властей отрезаны от транспортного сообщения – отменены автобусные рейсы и поезда, перекрыты дороги, достигло пяти: к Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань добавился Сяньнин, сообщают РИА Новости.

Вспышка заболевания новой формой пневмонии произошла в Ухане, население которого почти 11 миллионов человек. Дальше вирус попал в соседний Хуанган, где проживает 7 миллионов человек. Предотвратить распространение заболевания не удалось – коронавирус обнаружен у людей, обратившимся к медикам в Таиланде (4 случая), Южной Корее, Японии, Тайваня, США, Сингапур, Вьетнам, Саудовская Аравия. Во всех случаях, пишет Reuters, жертвами коронавируса становились либо жители Китая, либо те, кто недавно посещал страну.

В аэропортах мира введены повышенные меры безопасности, пассажиров проверяют с помощью тепловизоров, поскольку главный симптом заболевания – повышенная температура, а также кашель, обмороки.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не считают, что ситуацию стоит объявлять чрезвычайной.

- Это еще не стало глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, - сообщил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

По одной из версий, короновирус мог распространиться с помощью китайского пищевого рынка, некоторые ученые считают, что первые заболевшие ели суп из летучих мышей.

- Власти Китая заявляют, что вирус мутирует и что есть признаки респираторной передачи,- сообщает Reuters.

В Китае пассажира, у которого обнаружили симптомы коронавируса, перевозят в карантинной коробке.

ИСТОЧНИК KP.RU