2020-01-26T17:05:51+03:00
Общество

В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавируса

Власти КНР начали импорт медицинских костюмов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавирусаВ Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавирусаФото: REUTERS
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Китайским властям не хватает медицинских костюмов биологической защиты, они планируют импортировать эту продукцию из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпин.

По его словам, только 40 предприятий в 14 провинциях Китая могут производить костюмы биозащиты. Их общая производственная мощность составляет около 30 тысяч, при условии, что одной провинции Хубэй необходимо 100 тысяч комплектов костюмов в сутки и около 3 миллионов ежемесячно.

«После восстановления 40% производства мы можем удовлетворить только половину своих нужд», — отметил замминистра.

Цзянпин заявил, что Китай примет меры для наращивания производства до 100% и внесёт корректировки в экспорт продукции.

Напомним, китайские власти сообщили о том, что распространение короновируса ускорилось. По последним данным, жертвами коронавируса стало более 50 человек, заболели – больше 2000 человек. Из-за эпидемии в Китае минимум 10 городов объявили закрытыми. В 25 провинций и городов Китая объявили высший уровень реагирования.

Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

ИСТОЧНИК KP.RU

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