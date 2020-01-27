2020-01-27T00:16:06+03:00
В мире

Новый коронавирус в США: заболели пять человек

Заразившиеся находятся в четырех штатах страны [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Новый коронавирус в США: заболели пять человекНовый коронавирус в США: заболели пять человекФото: REUTERS
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В центре по контролю и предупреждению заболеваний США заявили, что в стране зафиксировали уже пятый случай заболевания коронавирусом нового типа. По данным экспертов, все заразившиеся недавно были на отдыхе в Китае.

- По состоянию на 26 января 2020 года в четырех штатах были подтверждены пять случаев заболевания путешественников из Уханя, - сообщили в CDC.

Отмечается, что зараженные люди находятся в четырех штатах: Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон. Специалисты центра наблюдают за состоянием пациентов, а также следят за вспышкой респираторных заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Также есть информация, что у двух человек в Швейцарии врачи заподозрили коронавирус. Специалисты приняли решение изолировать этих людей. Проводится их медицинское обследование.

Ранее сайт kp.ru писал о первом выявленном случае заражения в Лос-Анджелесе. 25 января вирус добрался до Австралии. В России заболевание не зафиксировано, но Роспотребнадзор опубликовал специальную памятку для туристов из РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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