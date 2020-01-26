2020-01-26T22:35:02+03:00
В мире

В Лос-Анджелесе подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа

Инфицированный прибыл из китайского Уханя [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Лос-Анджелесе подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типаВ Лос-Анджелесе подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типаФото: REUTERS
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В Лос-Анджелесе выявлен первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщает Reuters со ссылкой Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес, инфицированный прибыл из китайского Уханя и в настоящее время ему оказывается медицинскую помощь.

Напомним, в США это уже четвертый случай заболевания. 25 января вирус добрался до Австралии, где был инфицирован гражданин Китая, прибывший из китайского Уханя. За день до этого первый случай заражения зафиксировали в Непале, а в Шанхае вылечили первого пациента с «китайской пневмонией».В России заболевание не зафиксировано, но Роспотребнадзор опубликовал специальную памятку для туристов из России

Количество умерших от новой формы вирусной пневмонии продолжает расти. Жертвами коронавируса стали почти 60 человек, а заболели – более 2200 человек. Власти Китая предупреждают об ускоряющихся темпах распространения вируса и его возможной мутации.

Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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