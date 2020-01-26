В Лос-Анджелесе подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа
В Лос-Анджелесе выявлен первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.
Как сообщает Reuters со ссылкой Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес, инфицированный прибыл из китайского Уханя и в настоящее время ему оказывается медицинскую помощь.
Напомним, в США это уже четвертый случай заболевания. 25 января вирус добрался до Австралии, где был инфицирован гражданин Китая, прибывший из китайского Уханя. За день до этого первый случай заражения зафиксировали в Непале, а в Шанхае вылечили первого пациента с «китайской пневмонией».В России заболевание не зафиксировано, но Роспотребнадзор опубликовал специальную памятку для туристов из России
Количество умерших от новой формы вирусной пневмонии продолжает расти. Жертвами коронавируса стали почти 60 человек, а заболели – более 2200 человек. Власти Китая предупреждают об ускоряющихся темпах распространения вируса и его возможной мутации.
Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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