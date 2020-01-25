Новый коронавирус добрался до Австралии
Новый коронавирус 2019-nCoV добрался до Австралии. В Мельбурне выявлен первый случай заражения "китайской пневмонией".
Инфицирован прибывший в штат Виктория в январе гражданин КНР. Недавно он посещал тот самый город Ухань, с которого началось распространение заразы. Мужчину доставили в больницу в Мельбурне. В настоящий момент она находится в стабильном состоянии.
Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт
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ИСТОЧНИК KP.RU
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