Новый коронавирус добрался до Австралии

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:43:21+03:00

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Новый коронавирус 2019-nCoV добрался до Австралии. В Мельбурне выявлен первый случай заражения "китайской пневмонией".

Инфицирован прибывший в штат Виктория в январе гражданин КНР. Недавно он посещал тот самый город Ухань, с которого началось распространение заразы. Мужчину доставили в больницу в Мельбурне. В настоящий момент она находится в стабильном состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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ИСТОЧНИК KP.RU