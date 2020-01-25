МИД Ирана: виновник крушения украинского Boeing находится в тюрьме

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:27:27+03:00

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Виновник крушения украинского Boeing 737 под Тегераном был привлечен к ответственности и в настоящий момент находится в тюрьме. Об этом в субботу, 25 января, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - цитирует главу ведомства агентство ISNA.

Напомним, что лайнер рейса Тегеран-Киев разбился 8 января спустя всего пару минут после вылета из аэропорта. Иранский комплекс "Тор-М1" выпустил по воздушному судну сразу две ракеты. Они достигли цели на высоте 2,5 километра, и тогда самолет стал падать, разваливаясь в небе. Погибли 176 человек.

Сайт kp.ru писал, что власти Исламской Республики назвали случившееся "непреднамеренной ошибкой" оператора ПВО и взяли на себя полную ответственность за случившееся.

Зариф сравнил трагедию с катастрофой 1988 года. Тогда ВС США по ошибке сбили иранский пассажирский самолет, но даже не извинились, а причастный к атаке офицер получил медаль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU