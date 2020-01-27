Число жертв землетрясения в Турции возросло: погибли 39 человек

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:25:11+03:00

Оставшихся под завалами людей ищут с помощью собак Фото: REUTERS

Под завалами все еще могут находиться люди

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Число жертв землетрясения на востоке Турции продолжает расти. Утром в понедельник, 27 января, из-под завалов извлекли еще одно тело. Таким образом, погибших в результате стихийного бедствия насчитывается уже 39 человек.

Данные предоставило Агентство по чрезвычайным ситуациям республики. На сайте AFAD сообщается, что из 1607 граждан, которые обратились в больницы после землетрясение, свыше 1510 уже выписаны.

Насчитывается порядка 2945 поврежденных зданий. В ликвидации последствий землетрясения задействованы свыше 3,8 тысячи человек, почти 600 транспортных средств и 22 поисково-спасательных собаки.

В места временного размещения людей доставлены 24 тысячи палаток, 26,5 тысячи кроватей, почти 63 тысячи одеял и 34 тысячи горячих блюд, не считая десятков тысяч супов и завтраков. Поиски возможных выживших под завалами продолжаются.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридж. Сейсмологи насчитали 118 афтершоков.

Сайт kp.ru писал, что подземные точки ощущались во многих провинциях Турции, а также в Израиле, Сирии и Ираке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756821" frameborder="0"></iframe> В Турции продолжается поиск выживших после землетрясения в 6,8 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU