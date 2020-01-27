Китай выделяет почти 9 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом: погиб уже 81 человек

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:59:16+03:00

Чтобы избежать распространения вируса, предприятия закрывают, а работников просят трудиться из дома

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Власти Китая выделяют 60,33 млрд юаней (8,74 млрд долларов) для сдерживания распространения коронавируса в стране. По данным на 27 января жертвами нового заболевания стал 81 человек. Официально диагноз коронавирус поставлен 2744 жителям страны – это на 30 процентов больше, чем сутки назад. Из них коло половины случаев заражения - в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

Как сообщает Reuters, в Китае строят уже вторую больницу для пациентов с новой формой пневмонии. Закрылись крупные предприятия, а работников просят трудиться из дома, чтобы избежать возможного контакта с заболевшими.

Австралия, Франция, Италия, Япония и Соединенные Штаты все заявили, что работают над вопросом эвакуации граждан из Ухани. Речь идет не только о сотрудниках консульства, но и рядовых гражданах.

На китайском острове Хайнань находятся около 6 тысяч туристов из России.

ИСТОЧНИК KP.RU