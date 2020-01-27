2020-01-27T11:59:16+03:00
В мире

Китай выделяет почти 9 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом: погиб уже 81 человек

Чтобы избежать распространения вируса, предприятия закрывают, а работников просят трудиться из дома
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Резкий скачок заболевания произошел с 13 января, сообщает ReutersРезкий скачок заболевания произошел с 13 января, сообщает ReutersФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Китая выделяют 60,33 млрд юаней (8,74 млрд долларов) для сдерживания распространения коронавируса в стране. По данным на 27 января жертвами нового заболевания стал 81 человек. Официально диагноз коронавирус поставлен 2744 жителям страны – это на 30 процентов больше, чем сутки назад. Из них коло половины случаев заражения - в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

Как сообщает Reuters, в Китае строят уже вторую больницу для пациентов с новой формой пневмонии. Закрылись крупные предприятия, а работников просят трудиться из дома, чтобы избежать возможного контакта с заболевшими.

Австралия, Франция, Италия, Япония и Соединенные Штаты все заявили, что работают над вопросом эвакуации граждан из Ухани. Речь идет не только о сотрудниках консульства, но и рядовых гражданах.

На китайском острове Хайнань находятся около 6 тысяч туристов из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман
Китай выделяет почти 9 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом: погиб уже 81 человек
Названы регионы, где продают самое дешевое мясо
Крашенинников: поправки только жёстко ограничат полномочия президента двумя сроками
Экономисты признали мечты россиян о высоких зарплатах неисполнимыми
Трамп считает разоблачения Болтона о шантаже Зеленского пиар-ходом
В нескольких регионах России объявлен желтый уровень погодной опасности
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
В Москве началась проверка после анонимного сообщения о "минировании" метро
Рогозин опубликовал видео процесса сборки ракет-носителей "Союз"
Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов впервые с ноября 2019 года
Возбуждено уголовное дело после того, как отец бросил двух сыновей в Шереметьево
Число жертв землетрясения в Турции возросло: погибли 39 человек
Около 6 тысяч россиян находятся на китайском острове Хайнань
Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ
В Хабаровске приземлился самолет после сообщения о минировании
Тысячи людей вышли на улицы Лос-Анджелеса почтить память Коби Брайанта
Больше 4 тысяч туристов из китайского города Ухань находятся за границей
Пассажирский самолет приземлился на городской улице в Иране
У безработной москвички украли денег и украшений почти на 6 миллионов рублей
Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с новым коронавирусом