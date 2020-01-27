Названы имена девяти погибших при крушении вертолета Коби Брайанта
При крушении частного вертолета баскетболиста Коби Брайанта, помимо самого спортсмена, погибли еще восемь человек.
За штурвалом летательного аппарата находился пилот Ара Зобаян, а на борту - 13-летняя дочь легендарного игрока NBA Джинна Мария-Оноре и две ее сокомандницы - Пэйтон Честер и Алисса Альтобелли.
Юных баскетболисток сопровождали родители Сара Честер, Джон и Кери Альтобелли, а также ассистент наставника спортсменок Кристина Мозер. Список жертв крушения вертолета опубликовало издание Heavy.
Сайт kp.ru писал, что крушение вертолета произошло около десяти часов утра в воскресенье, 26 января. Летательный аппарат врезался в гору Калабасас близ Лос-Анджелеса, предположительно, из-за густого тумана.
Чтобы почтить память баскетболиста, к стадиону "Стэйплс-центр" вышли тысячи людей. На экранах у здания появились портреты Брайанта, а на тротуаре цветы, свечи и майки с его номером.
Тысячи человек вышли на улицы Лос-Анджелеса почтить память баскетболиста Коби Брайанта.
ИСТОЧНИК KP.RU