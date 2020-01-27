2020-01-27T14:59:39+03:00
Происшествия

Названы имена девяти погибших при крушении вертолета Коби Брайанта

На борту находились три участницы юношеской баскетбольной команды, их родители, наставница и пилот
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Коби Брайант и его дочь ДжиннаКоби Брайант и его дочь ДжиннаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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При крушении частного вертолета баскетболиста Коби Брайанта, помимо самого спортсмена, погибли еще восемь человек.

За штурвалом летательного аппарата находился пилот Ара Зобаян, а на борту - 13-летняя дочь легендарного игрока NBA Джинна Мария-Оноре и две ее сокомандницы - Пэйтон Честер и Алисса Альтобелли.

Юных баскетболисток сопровождали родители Сара Честер, Джон и Кери Альтобелли, а также ассистент наставника спортсменок Кристина Мозер. Список жертв крушения вертолета опубликовало издание Heavy.

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Джон Альтобелли, его дочь Алисса и жена Кери погибли при крушении вертолета
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Сайт kp.ru писал, что крушение вертолета произошло около десяти часов утра в воскресенье, 26 января. Летательный аппарат врезался в гору Калабасас близ Лос-Анджелеса, предположительно, из-за густого тумана.

Чтобы почтить память баскетболиста, к стадиону "Стэйплс-центр" вышли тысячи людей. На экранах у здания появились портреты Брайанта, а на тротуаре цветы, свечи и майки с его номером.

Тысячи человек вышли на улицы Лос-Анджелеса почтить память баскетболиста Коби Брайанта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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