2020-01-28T08:28:20+03:00
Политика

Украинку высадили из автобуса после требования выключить российский сериал

Волонтер Ярина Черноуз заявила, что не собирается всю ночь смотреть "телепродукт оккупантов" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинского волонтера Ярину Черноуз и ее подругу высадили из автобуса рейса Луцк-Киев после того, как они устроили скандал из-за русского языка.

Девушкам не понравилось, что в салоне показывают российские сериалы, и попросили их выключить. Черноуз аргументировала требование тем, что только недавно вернулась из зоны боевых действий и в феврале собирается туда возвращаться, а потому не хочет всю ночь смотреть "телепродукт оккупантов". Водитель выполнять просьбу девушки отказался и сказал ей узнать мнение других пассажиров автобуса.

"На нас начала кидаться какая-то женщина, которая ехала обратно из Италии, [говорить], что ей безразлично на каком языке, и что мы убийцы, раз ездим на войну, что она нас туда не посылала. Остальные пассажиры автобуса просто промолчали", - рассказала Черноуз у себя в Facebook.

Водитель автобуса на Украине высадил пассажирок за то, что они мешали ему смотреть российские сериалы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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