Самый богатый бизнесмен Украины купил виллу бывшего короля Бельгии

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:25:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Самый богатый человек Украины, бизнесмен Ринат Ахметов купил шикарную виллу Les Cedres на Лазурном берегу во Франции.

В начале XX века особняк принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а в 2016 году перешел в распоряжение компании-производителя вин Campari Group. Ахметову недвижимость на побережье Средиземного моря обошлась в 200 миллионов евро (почти 14 миллиардов рублей), об этом сообщает Financial Times.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU