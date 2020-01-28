2020-01-28T09:25:11+03:00
В мире

Самый богатый бизнесмен Украины купил виллу бывшего короля Бельгии

Особняк расположен на побережье Средиземного моря и насчитывает 14 спален
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Самый богатый человек Украины, бизнесмен Ринат Ахметов купил шикарную виллу Les Cedres на Лазурном берегу во Франции.

В начале XX века особняк принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а в 2016 году перешел в распоряжение компании-производителя вин Campari Group. Ахметову недвижимость на побережье Средиземного моря обошлась в 200 миллионов евро (почти 14 миллиардов рублей), об этом сообщает Financial Times.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посольство России обратилось к россиянам в китайской провинции Хубэй
Самый богатый бизнесмен Украины купил виллу бывшего короля Бельгии
Египтянин спас упавшую под поезд девочку, накрыв ее своим телом
«Плохие парни навсегда» обошли «(Не)идеального мужчину»
Китайские ученые в рекордный срок выделили патоген коронавируса
Россия приостанавливает прием туристических групп из Китая
ГПП может принести россиянам в среднем по 16,5 тысяч рублей ежемесячно
Украинку высадили из автобуса после требования выключить российский сериал
Немецкий Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Новый коронавирус унес жизни 106 человек в Китае
Эксперты спрогнозировали подорожание в России молока и мяса
В Совфеде заявили, что намерены изменить условия труда осужденных
Помпео заявил, что Иран и Россия препятствуют перемирию в Сирии
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса до "повышенного"
Новый коронавирус в Германии: власти ФРГ заявили о первом подтвержденном случае заражения
В Алжире разбился военный самолет
Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко
В США у здания суда произошла перестрелка
Актриса из "Глухаря" Лариса Хорошилова попала в больницу после ДТП в центре Москвы
Мишустин назначил Гудкова на пост главы "Российского экологического оператора"