Самый богатый бизнесмен Украины купил виллу бывшего короля Бельгии
Особняк расположен на побережье Средиземного моря и насчитывает 14 спален
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Самый богатый человек Украины, бизнесмен Ринат Ахметов купил шикарную виллу Les Cedres на Лазурном берегу во Франции.
В начале XX века особняк принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а в 2016 году перешел в распоряжение компании-производителя вин Campari Group. Ахметову недвижимость на побережье Средиземного моря обошлась в 200 миллионов евро (почти 14 миллиардов рублей), об этом сообщает Financial Times.
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ИСТОЧНИК KP.RU