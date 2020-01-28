Роспотребнадзор: случаев заражения коронавирусом в России не зафиксировано

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:36:16+03:00

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В России все еще не выявлено случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Роспотребнадзор продолжает принимать меры по недопущению проникновения заболевания в страну.

"С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию", - сообщается на сайте ведомства.

В региональные отделения надзорной службы направлены диагностические тест системы. Алгоритм лабораторной диагностики также определен. Граждане РФ, отказавшиеся от поездок в Китай из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, могут рассчитывать на возврат денежных средств.

Сайт kp.ru писал, что с 28 января российские туроператоры временно приостанавливают прием организованных групп из КНР. Число жертв коронавируса в республике выросло до 106 человек. Заразились более 4,5 тысячи. Инфицированные пациенты выявлена на Украине, в Южной Корее, Германии, США и других странах.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

ИСТОЧНИК KP.RU