Власти Москвы взяли под особый контроль туристические места из-за коронавируса
Московские власти заявили о взятии под особый контроль столичных гостиниц и мест наибольшего скопления туристов из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на своём официальном сайте.
В обращении мэр отметил, что несмотря на ограничение Китаем выезда туристических групп, в Москве находится множество туристов, приехавших до введения ограничений.
- Через наш город проходят огромные потоки людей: туристы, работники, бизнесмены, студенты, - добавил Собянин.
Рассказывая о решениях, принятых ради безопасности москвичей, градоначальник назвал несколько основных мер. Среди них создание Оперативного штаба, улучшающего координацию работы городских и федеральных служб. Собянин отметил, что несмотря на достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты в больницах и аптеках, Москва дополнительно закупит медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов.
Мэр добавил, что вместе с Росздравнадзором столичная администрация работает над скорыми поставками в Москву тест-систем для диагностики коронавируса.
- Держу ситуацию на личном контроле, - заключил мэр.
Ранее сайт kp.ru писал о заявлении Ростпотребнадзора об отсутствии в России заражённых коронавирусом.
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Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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