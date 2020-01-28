Власти Москвы взяли под особый контроль туристические места из-за коронавируса

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:36:11+03:00

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит ситуацию с предотвращением распространения коронавируса в столице под личным контролем Фото: Евгения ГУСЕВА

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Московские власти заявили о взятии под особый контроль столичных гостиниц и мест наибольшего скопления туристов из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на своём официальном сайте.

В обращении мэр отметил, что несмотря на ограничение Китаем выезда туристических групп, в Москве находится множество туристов, приехавших до введения ограничений.

- Через наш город проходят огромные потоки людей: туристы, работники, бизнесмены, студенты, - добавил Собянин.

Рассказывая о решениях, принятых ради безопасности москвичей, градоначальник назвал несколько основных мер. Среди них создание Оперативного штаба, улучшающего координацию работы городских и федеральных служб. Собянин отметил, что несмотря на достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты в больницах и аптеках, Москва дополнительно закупит медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов.

Мэр добавил, что вместе с Росздравнадзором столичная администрация работает над скорыми поставками в Москву тест-систем для диагностики коронавируса.

- Держу ситуацию на личном контроле, - заключил мэр.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении Ростпотребнадзора об отсутствии в России заражённых коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU