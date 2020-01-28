2020-01-28T09:37:31+03:00
Туризм

Россия приостанавливает прием туристических групп из Китая

Уже въехавшие в страну иностранцы могут не прерывать программу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китайские власти дали указание о запрете туристических поездокКитайские власти дали указание о запрете туристических поездокФото: REUTERS
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Российские туроператоры приостанавливают прием новых организованных групп из Китая со вторника, 28 января. Решение принято с целью предотвратить распространие нового типа коронавируса. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок еще с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях. На настоящий момент все списки аннулированы.

"Все групповые поездки китайцев в Россию остановлены", - сообщили в РСТ со ссылкой на исполнительного директора туристической ассоциации "Мир без границ" Александра Агамова.

Согласно данным ТАСС, уже въехавшие в страну туристы не будут досрочно завершать свои программы. Если ограничения введут лишь до середины февраля, то российские турфирмы еще смогут верстать упущенные показатели посещаемости до конца года, считает Агамов.

Отелям, авиакомпаниям и музеям будет сложнее, поскольку турпоток из Китая в первом квартале 2020-го сократится примерно на 70-80%.

Сайт kp.ru писал, что жертвами коронавируса стали уже 106 человек. Число зараженных превысило 4,5 тысячи. До России заболевание пока не добралось. В Сети есть карта с местами обнаружения инфицированных людей.

Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU

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