Помпео считает, что Россия препятствует перемирию в Сирии

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:45:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии.

«Безжалостные действия России, иранского режима, "Хизбаллы" и режима Асада прямо препятствуют установлению прекращения огня на севере Сирии», - написал он на странице в Twitter.

Помпео добавил, что Вашингтон осуждает «варварские нападения» и призывает к немедленному прекращению огня.

Также в распространенном письменном заявлении Помпео сообщил, что США намерены принять «самые решительные дипломатические и экономические меры» против властей Сирии и государств, которые их поддерживают. Он уточнил, что такие действия связаны с тем, что Вашингтон обвиняет САР в обстреле Алеппо.

Напомним, ранее Госсекретарь США ни раз обвинял Россию и Иран в ответственности за эскалацию насилия в Сирии. Так он утверждал, что две страны якобы усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в арабской республике.

ИСТОЧНИК KP.RU