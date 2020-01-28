Помпео считает, что Россия препятствует перемирию в Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии.
«Безжалостные действия России, иранского режима, "Хизбаллы" и режима Асада прямо препятствуют установлению прекращения огня на севере Сирии», - написал он на странице в Twitter.
Помпео добавил, что Вашингтон осуждает «варварские нападения» и призывает к немедленному прекращению огня.
Также в распространенном письменном заявлении Помпео сообщил, что США намерены принять «самые решительные дипломатические и экономические меры» против властей Сирии и государств, которые их поддерживают. Он уточнил, что такие действия связаны с тем, что Вашингтон обвиняет САР в обстреле Алеппо.
Напомним, ранее Госсекретарь США ни раз обвинял Россию и Иран в ответственности за эскалацию насилия в Сирии. Так он утверждал, что две страны якобы усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в арабской республике.
ИСТОЧНИК KP.RU