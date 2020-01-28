2020-01-28T23:30:52+03:00
Политика

Лондон: Предложенная Трампом «сделка века» может оказаться «позитивным шагом вперед»

Президент США обсудил американский план урегулирования палестино-израильского конфликта с британским премьером
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд ТрампПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп обсудил американский план урегулирования палестино-израильского конфликта с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в телефонной беседе.

Об этом сообщила канцелярия главы британского правительства. По словам официального представителя Джонсона, в Лондоне считают, что предложенная Вашингтоном так называемая «сделка века» может оказаться «позитивным шагом вперед», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 28 января, состоялась встреча израильского премьера Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом в Белом доме, во время которой президент США огласил детали плана ближневосточного урегулирования.

В частности, по словам Трампа, Иерусалим должен остаться столицей Израиля, при этом предполагается создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, где Соединенные Штаты, как он заявил, «с гордостью откроет свое посольство».

Ранее Вашингтон обнародовал американский план развития Палестины под названием «Мир и процветание».

ИСТОЧНИК KP.RU

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