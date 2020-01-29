2020-01-29T02:20:10+03:00
Политика

Суд в Париже оставил россиянина Винника под стражей

Сторона защиты будет подавать апелляцию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россиянина Александра Винника оставили под стражейРоссиянина Александра Винника оставили под стражейФото: REUTERS
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Россиянина Александра Винника, которого после двух с половиной лет греческой тюрьмы экстрадировали во Францию, суд в Париже оставил под стражей до окончания следствия по его делу.

Об этом рассказал журналистам адвокат нашего соотечественника Тимофей Мусатов, отметив, что судья «вынес решение, которое было написано заранее», однако при этом заявил, что подсудимого оставляют под стражей «ради его собственной безопасности». Мусатов добавил, что на обжалование данного решения есть десять дней, и «апелляция будет подана».

Второй адвокат Винника Зои Константопулу сообщила, что ее подзащитному не переводили ни ее слов, ни слов других участников судебного процесса.

«Госпожа переводчик отказалась переводить, что говорят адвокаты своему клиенту. Она сказала, что обязана переводить только то, что ей скажет переводить судья», - поведала греческий юрист.

Константопулу также сказала, что стороне защиты не сообщили, где будет содержаться Винник, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее Тимофей Мусатов рассказал, что россиянин в результате голодовки потерял треть своего веса, и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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