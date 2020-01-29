Канцлер Австрии: Обнародованная США «сделка века» придаст новый импульс ближневосточному урегулированию
Канцлер Австрии Себастьян Курц надеется, что предложенный Соединенными Штатами план урегулирования многолетнего конфликта между Палестиной и Израилем поможет установить мир на Ближнем Востоке.
«Я приветствую обнародование плана США, который, как мы надеемся, придаст новый импульс ближневосточному мирному процессу, который слишком долго находился в тупике», - написал Курц на своей странице в Twitter.
Австрийский канцлер призвал Израиль и Палестину начать переговоры на основе американского плана «под руководством» Штатов «с целью достижения решения о двух государствах», передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме огласил детали так называемой «сделки века» – американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.
Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаил Хания заявили о совместных шагах по противодействию вашингтонскому проекту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сделка века: Для прекращения арабо-израильского конфликта Трамп отдаст Палестине, Египту и Иордании $50 млрд
Что включает план мирного урегулирования на Святой Земле, который разрабатывался с 2017 года (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU