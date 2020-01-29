2020-01-29T02:38:53+03:00
Политика

Канцлер Австрии: Обнародованная США «сделка века» придаст новый импульс ближневосточному урегулированию

Курц призвал Израиль и Палестину начать переговоры на основе американского плана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер Австрии Себастьян КурцКанцлер Австрии Себастьян КурцФото: REUTERS
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Канцлер Австрии Себастьян Курц надеется, что предложенный Соединенными Штатами план урегулирования многолетнего конфликта между Палестиной и Израилем поможет установить мир на Ближнем Востоке.

«Я приветствую обнародование плана США, который, как мы надеемся, придаст новый импульс ближневосточному мирному процессу, который слишком долго находился в тупике», - написал Курц на своей странице в Twitter.

Австрийский канцлер призвал Израиль и Палестину начать переговоры на основе американского плана «под руководством» Штатов «с целью достижения решения о двух государствах», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме огласил детали так называемой «сделки века» – американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаил Хания заявили о совместных шагах по противодействию вашингтонскому проекту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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