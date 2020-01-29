Белый дом: Трамп наложит вето на решение конгресса по Ирану

29 Янв. 2020 2020-01-29T05:59:13+03:00

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Если американский конгресс примет решение ограничить возможность президента США вести военные действия против Ирана, Дональд Трамп наложит на него вето, об этом говорится в заявлении Белого дома.

На этой неделе демократы в Палате представителей конгресса собираются провести голосование по двум законопроектам. Один из документов в случае его одобрения запрещает финансирование наступательных военных операций против Ирана без согласия конгресса. Второй отменяет принятый еще в 2002 году закон, по которому президенту Соединенных Штатов разрешается использовать военную силу в Ираке. Именно эту возможность Вашингтон использовал при ударах по иранским объектам, расположенным на иракской территории.

В заявлении Белого дома отмечается, что оба этих документа «придадут сил врагам Америки». Президентская администрация уточняет, что отсутствие финансирования помешает Штатам реализовывать свою политику в отношении Тегерана и «защищать интересы США» на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте рассказали о «стратегии» вашингтонской администрации в отношении Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани и ответной иранской атаки на американские военные базы в Ираке.

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ИСТОЧНИК KP.RU