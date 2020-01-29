Белый дом: Трамп наложит вето на решение конгресса по Ирану
Если американский конгресс примет решение ограничить возможность президента США вести военные действия против Ирана, Дональд Трамп наложит на него вето, об этом говорится в заявлении Белого дома.
На этой неделе демократы в Палате представителей конгресса собираются провести голосование по двум законопроектам. Один из документов в случае его одобрения запрещает финансирование наступательных военных операций против Ирана без согласия конгресса. Второй отменяет принятый еще в 2002 году закон, по которому президенту Соединенных Штатов разрешается использовать военную силу в Ираке. Именно эту возможность Вашингтон использовал при ударах по иранским объектам, расположенным на иракской территории.
В заявлении Белого дома отмечается, что оба этих документа «придадут сил врагам Америки». Президентская администрация уточняет, что отсутствие финансирования помешает Штатам реализовывать свою политику в отношении Тегерана и «защищать интересы США» на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте рассказали о «стратегии» вашингтонской администрации в отношении Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани и ответной иранской атаки на американские военные базы в Ираке.
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ИСТОЧНИК KP.RU