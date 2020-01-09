Bloomberg опубликовал снимки последствий авиаудара по американской военной базе в Ираке

9 Янв. 2020 2020-01-09T01:59:40+03:00

По данным издания, иранцы намеренно направили управляемые ракеты так, чтобы военные США не пострадали

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Опубликованы спутниковые снимки пострадавшей от авиаудара военной базы США в Ираке. Атака стала ответом Ирана на убийство генерала Сулеймани, он был ликвидирован 3 января по приказу президента США Дональда Трампа. Ракета попала в автомобиль, где находился генерал.

По американской авиабазе Айн-Асад 8 января выпустили от 20 до 24 ракет, часть из них не достигли цели. По данным Bloomberg, иранцы использовали так называемые управляемые ракеты. То, что удалось избежать человеческих жертв, по версии экспертов издания, говорит о нежелании иранцев уничтожать военных США – они намеренно увели ракеты так, чтобы избежать серьезных последствий. По снимкам видно, что военная база пострадала не сильно , видны воронки от ударов в земле, но основные здания не пострадали.

Спутниковые снимки показали разрушения военной базыФото: Twitter.com

Это подтвердил и президент США, в официальном заявлении 8 января он сообщил, что жертв в результате атаки нет, а инфраструктурным объектам нанесен незначительный урон.

ИСТОЧНИК KP.RU