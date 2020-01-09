2020-01-09T01:59:40+03:00
В мире

Bloomberg опубликовал снимки последствий авиаудара по американской военной базе в Ираке

По данным издания, иранцы намеренно направили управляемые ракеты так, чтобы военные США не пострадали
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тегеран нанес ракетный удар по американской авиабазе Айн-АсадТегеран нанес ракетный удар по американской авиабазе Айн-АсадФото: REUTERS
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Опубликованы спутниковые снимки пострадавшей от авиаудара военной базы США в Ираке. Атака стала ответом Ирана на убийство генерала Сулеймани, он был ликвидирован 3 января по приказу президента США Дональда Трампа. Ракета попала в автомобиль, где находился генерал.

По американской авиабазе Айн-Асад 8 января выпустили от 20 до 24 ракет, часть из них не достигли цели. По данным Bloomberg, иранцы использовали так называемые управляемые ракеты. То, что удалось избежать человеческих жертв, по версии экспертов издания, говорит о нежелании иранцев уничтожать военных США – они намеренно увели ракеты так, чтобы избежать серьезных последствий. По снимкам видно, что военная база пострадала не сильно , видны воронки от ударов в земле, но основные здания не пострадали.

Спутниковые снимки показали разрушения военной базы Фото: Twitter.com

Спутниковые снимки показали разрушения военной базыФото: Twitter.com

Это подтвердил и президент США, в официальном заявлении 8 января он сообщил, что жертв в результате атаки нет, а инфраструктурным объектам нанесен незначительный урон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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