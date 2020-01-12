В госдепартаменте рассказали о стратегии США в отношении Ирана
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус рассказала о «стратегии» вашингтонской администрации в отношении Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани и ответной иранской атаки американские военные базы в Ираке.
Говоря об этом в эфире телеканала Fox News, руководитель пресс-службы госдепа отметила, что ее многие спрашивают, «какова наша стратегия после ликвидации Сулеймани и ракетных атак».
«Наша стратегия – дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна», - заявила Морган Ортагус.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). А в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке более 20 ракет. США ввели против Исламской республики новые санкции.
Иран прощается с генералом Сулеймани.
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ИСТОЧНИК KP.RU