В госдепартаменте рассказали о стратегии США в отношении Ирана

12 Янв. 2020 2020-01-12T05:12:44+03:00

В госдепартаменте США рассказали о стратегии в отношении Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани Фото: REUTERS

По словам пресс-секретаря госдепа, Штаты намерены изолировать Исламскую республику, пока ИРИ не будет «вести себя как нормальная страна»

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Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус рассказала о «стратегии» вашингтонской администрации в отношении Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани и ответной иранской атаки американские военные базы в Ираке.

Говоря об этом в эфире телеканала Fox News, руководитель пресс-службы госдепа отметила, что ее многие спрашивают, «какова наша стратегия после ликвидации Сулеймани и ракетных атак».

«Наша стратегия – дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна», - заявила Морган Ортагус.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). А в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке более 20 ракет. США ввели против Исламской республики новые санкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

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ИСТОЧНИК KP.RU