2020-01-12T05:12:44+03:00
Политика

В госдепартаменте рассказали о стратегии США в отношении Ирана

По словам пресс-секретаря госдепа, Штаты намерены изолировать Исламскую республику, пока ИРИ не будет «вести себя как нормальная страна»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В госдепартаменте США рассказали о стратегии в отношении Ирана после убийства генерала Касема СулейманиВ госдепартаменте США рассказали о стратегии в отношении Ирана после убийства генерала Касема СулейманиФото: REUTERS
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Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус рассказала о «стратегии» вашингтонской администрации в отношении Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани и ответной иранской атаки американские военные базы в Ираке.

Говоря об этом в эфире телеканала Fox News, руководитель пресс-службы госдепа отметила, что ее многие спрашивают, «какова наша стратегия после ликвидации Сулеймани и ракетных атак».

«Наша стратегия – дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна», - заявила Морган Ортагус.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). А в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке более 20 ракет. США ввели против Исламской республики новые санкции.

Иран прощается с генералом Сулеймани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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