2020-01-29T06:58:04+03:00
В мире

Одна из аптек Пекина заплатит $432 тысяч за повышение цен на маски

Владельцы аптеки продавали защитные маски в шесть раз дороже на фоне всеобщей паники из-за коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Одна из аптек Пекина завысила цены на маски в шесть разОдна из аптек Пекина завысила цены на маски в шесть разФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одна из аптек Пекина, владельцы которой решили «подзаработать» на фоне общей паники из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, заплатит штраф в размере трех миллионов юаней (примерно 432 тысяч долларов).

Такое решение приняло Управление китайской столицы по контролю и регулированию рынка, чьи инспекторы обнаружили на прилавках отделения аптеки Jimin Kangtai в районе Фэнтай защитные маски в шесть раз дороже, чем в других торговых точках.

Власти Пекина с 23 января проверяют стоимость лекарств, средств защиты и дезинфекции в городских аптеках и супермаркетах. За это время Управление возбудило более 30 административных дел о нарушениях ценовой политики, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, жертвами коронавируса в Поднебесной стали уже 132 человека, заразились этой опасной инфекцией без малого шесть тысяч граждан КНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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