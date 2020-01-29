Коронавирус в Китае: умерли 132 человека, заразились почти 6000
По последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, жертвами коронавируса 2019-nCoV в более чем 30 провинциях Поднебесной стали 132 человека, заразились почти шесть тысяч.
В сообщении Комитета говорится, что из 31 провинций, районов и городов центрального подчинения поступила информация о 5974 подтверждённых случаях заболевания вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии. И только 103 пациента к ночи на среду, 29 января, полностью выздоровели и были выписаны из больниц, передаёт РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в китайской провинции Хубэй, откуда и началось распространение этой опасной инфекции, всего за одни сутки от «китайской пневмонии» скончались 25 человек. Таким образом, число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 125.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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