2020-01-29T07:42:59+03:00
В мире

В Ливане «сделку века» Трампа назвали планом по разрушению мира

Советник ливанского президента Амаль Абузейд заявил, что в стране не поддерживает план американцев даже если США пригрозит санкциями
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп представил план по решению ближневосточного конфликтаТрамп представил план по решению ближневосточного конфликтаФото: REUTERS
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В Ливане отказались поддерживать план президента США Дональда по палестино-израильскому урегулированию. Вечером 28 января американский лидер представил схему того, как по его мнению, должна выглядеть карта этой территории. Трамп предлагает создать государство Палестина. При этом территория, подконтрольная палестинцам, будет увеличена почти в два раза – столицей может стать восточная часть Иерусалима. Израиль этот план одобрил, а палестинцы не дали добро на «сделку века».

В Ливане, где проживает около 600 тысяч палестинских беженцев, американское предложение не оценили и отказались поддерживать даже под угрозами введения в их отношении санкций.

- Объявление президента США Дональда Трампа о том, что он назвал мирным планом на Ближнем Востоке, представляет собой план по уничтожению мира, и он будет иметь негативные последствия и последствия для Ливана, -написал в твиттер советник ливанского президента Амаль Абузейд.

Он добавил, что идея Трампа не нова - основе лежит старая идея натурализации палестинских беженцев в соседних странах.

Однако, в ряде стран, в основном это страны-союзники США "сделку века" одобрили. В Австрии считают, что соглашение придаст "новый импульс ближневосточному урегулированию".

ИСТОЧНИК KP.RU

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