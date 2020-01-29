2020-01-29T08:26:35+03:00
Общество

Китайский коронавирус в России: Медики предположили, когда он может появиться

Ученые проанализировали данные о распространении коронавируса в мире и сделали прогноз, когда он может попасть в Россию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус впервые зарегистрирован в декабре 2019 года в китайском городе УханьВирус впервые зарегистрирован в декабре 2019 года в китайском городе УханьФото: EAST NEWS
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Новый штамм коронавируса, который получил распространение из Китая, в России официально не зарегистрирован. Нет ни одного случая заражения, при этом лаборатории Роспотребнадзора по всей стране готовы к тестированию на опасное заболевание. Медики получили инструктаж, как действовать в случае завоза вируса в Россию, а всех лиц, посещавших Китай с подозрением на вирусное заболевание, в обязательном порядке проверяют на коронавирус.

Заболевание из Китая успело распространиться в Индии, Таиланде, США, есть случаи заражения в странах Европы. Учитывая темпы заражения , заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов сделал прогноз, когда заболевание может появиться в России:

В расчет брали то, что вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Напомним, сразу несколько независимых друг от друга исследователей пришли к выводу, что один заболевший заражает от 2 до 3 человек. Усугубил ситуацию с распространение вируса китайский новый год, когда китайцы отправляются в путешествие по всему миру.

-Учитывалось возникновение новых случаев заражения в китайских провинциях, граничащих с российскими регионами, завоз вируса в 16 стран, высокая активность миграции населения между Россией и Китаем, - сказано в исследовании, опубликованном в медицинском издании "Фармвестник".

В итоге эксперт предположил, что вирус может «добраться» в Россию в середине февраля. Но медики и чиновники в стране признают, что предприняты максимальные меры по недопущению завоза вируса. Так что дату, указанную в исследовании, можно назвать условной.

Готово ли Приморье к борьбе с коронавирусом? Министр здравоохранения края в прямом эфире радио «Комсомольская правда» отвечает на эти и другие вопросы.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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