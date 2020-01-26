2020-01-26T12:15:17+03:00
В мире

Китайские власти заявили, что распространение коронавируса ускорилось

В Госкомитете по делам здравоохранения КНР назвали эпидситуацию в стране сложной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Темпы распространения вируса ускорилисьТемпы распространения вируса ускорилисьФото: REUTERS
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Темпы распространения коронавируса в Китае ускорились. Об этом 26 января заявили специалисты государственного комитета по делам здравоохранения КНР. На пресс-конференции глава комитета Ма Сяовэй признал, что ученым до сих пор не удалось установить первопричину вспышки заболевания. Но известно, что коронавирусом изначально болели только животные. Первые заболевшие жители города Ухань так или иначе были связаны с продуктовым рынком. Источником заболевания могли стать змеи или блюда из летучих мышей.

Но вирус мутировал и уже может передаваться от человека к человеку.

- Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию,- приводит ТАСС заявление главы китайского ведомства.

Неясным для ученых остается и то, насколько быстро и как сильно мутирует вирус. По данным на 26 января погибли 56 человек, свыше 2000 заражены. Ученые считают, что один больной заражает от 2 до 3 человек.

Прививки от коронавируса нет - над созданием вакцины работают группы ученых из разных стран. В Минздраве считают, что восприимчивость людей к вирусу высокая.

Новый коронавирус в Китае 2020 Ждёт ли нас эпидемия? Реплика Мардана..Из-за вспышки заболевания в Китае закрыли десять городов. Доберется ли коварный вирус до России? Рассуждает Сергей Мардан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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