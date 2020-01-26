Китайские власти заявили, что распространение коронавируса ускорилось

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:15:17+03:00

В Госкомитете по делам здравоохранения КНР назвали эпидситуацию в стране сложной

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Темпы распространения коронавируса в Китае ускорились. Об этом 26 января заявили специалисты государственного комитета по делам здравоохранения КНР. На пресс-конференции глава комитета Ма Сяовэй признал, что ученым до сих пор не удалось установить первопричину вспышки заболевания. Но известно, что коронавирусом изначально болели только животные. Первые заболевшие жители города Ухань так или иначе были связаны с продуктовым рынком. Источником заболевания могли стать змеи или блюда из летучих мышей.

Но вирус мутировал и уже может передаваться от человека к человеку.

- Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию,- приводит ТАСС заявление главы китайского ведомства.

Неясным для ученых остается и то, насколько быстро и как сильно мутирует вирус. По данным на 26 января погибли 56 человек, свыше 2000 заражены. Ученые считают, что один больной заражает от 2 до 3 человек.

Прививки от коронавируса нет - над созданием вакцины работают группы ученых из разных стран. В Минздраве считают, что восприимчивость людей к вирусу высокая.

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ИСТОЧНИК KP.RU