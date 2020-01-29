В Совфеде назвали фальсификацией истории заявления о «встрече» Гитлера и Сталина

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:42:09+03:00

В Совфеде назвали недостойными заявления о встрече Гитлера и Сталина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Совете федерации прокомментировали заявление о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове перед началом Второй мировой войны.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные предположения фальсификацией истории.

- Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что первый президент Украины Леонид Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю, - отметил Джабаров в беседе с RT.

Сенатор назвал такое поведение «недостойным».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, пытаясь объяснить недавнее заявление нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского, который по примеру польских политиков обвинил Советский Союз в развязывании Второй Мировой войны, заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.

ИСТОЧНИК KP.RU