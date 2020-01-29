2020-01-29T12:42:37+03:00
В мире

Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса

Число подтвержденных диагнозов коронавирус в Таиланде выше, чем в любой другой стране помимо Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Коронавирус в Таиланд завезли туристы из КитаяКоронавирус в Таиланд завезли туристы из КитаяФото: EAST NEWS
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В Таиланде число заразившихся коронавирусом людей достигло 14 человек. Это больше, чем в любой другой стране, куда попал китайский вирус. В Самом Китае по данным на утро 29 января заражены 5999 человек, погибли 104 человека, а вылечить удалось 110.

Чтобы не допустить распространение корановируса, власти Таиланда решили взять на особый контроль тех, кто по работе путешествует в Китай- представителей туристической индустрии, гидов.

- Мы должны следить за тайцами по профессиям, которые контактируют с иностранными туристами, особенно с китайцами», - сказал Reuters Танарак Пипат, заместитель генерального директора Департамента по контролю заболеваний.

Чиновник сообщил, что несмотря на то, что Таиланд в преддверии лунного нового года посетили десятки тысяч китайцев, все случаи регистрации коронавируса связаны с заражением в Китае - то есть от зараженного человека вирус к незараженному на территории Таиланда не попал.

В связи с заявлением тайских властей авиакомпания Thai Airways Pcl начинает дезинфекцию салонов самолетов, прибывших из Китая. С 3 по 27 января в пять аэропортов Ухани, эпицентра вспышки коронавируса, поступило 25 029 пассажиров.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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