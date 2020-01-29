В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:29:16+03:00

Турецкий лидер обвинил Москву в невыполнении договоров, достигнутых в Астане и Сочи

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении соглашений по урегулированию сирийского Идлиба, достигнутые в Сочи и Астане.

Турецкий лидер заявил, что терпение Анкары заканчивается из-за постоянных атак в провинции Идлиб.

«Если Россия будет соблюдать эти договорённости, мы продолжим их верно соблюдать. В настоящее время Россия, к сожалению, не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу», - сказал Эрдоган.

По его словам, астанинский процесс «находится в тишине и покое». Он добавил, что в такой ситуации Анкаре, Москве и Тегерану «надо посмотреть, что сделать, чтобы возобновить этот процесс».

В МИД России сообщили, что Москва привержена «строгому выполнению взятых на себя обязательств» в рамках заключенных с Турцией соглашений.

Напомним, в феврале 2019 года Россия, Иран и Турция назвали астанинский процесс самым успешным в вопросе урегулирования конфликта в Сирии и заявили, что будут продолжать взаимодействие в рамках этого процесса.

В конце октября прошлого года в Сочи состоялись переговоры Эрдогана и президента России Владимира Путина, которые завершились подписанием меморандума о взаимопонимании между странами. В рамках принятого документа Москва и Анкара совершают патрулирование оговоренной зоны сирийско-турецкой границы.

ИСТОЧНИК KP.RU