Антикоррупционное бюро Украины завело дело против Порошенко

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:38:49+03:00

Его обвиняют в возможной легализации денег, добытых незаконным путём в особо крупных размерах

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Антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против бывшего украинского президента Петра Порошенко из-за возможной легализации денег, добытых незаконным путём в особо крупных размерах.

В деле также фигурирует экс-глава США Барак Обама, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рината Кузьмина.

Ранее сайт kp.ru сообщал о подготовке следователями документов для принудительного проведения допроса Порошенко в Государственное бюро расследований Украины. Тогда начальник следственного отдела заявлял, что фигурирующий в 16 уголовных делах Порошенко вновь не явился на допрос 21 января.

Адвокат Порошенко утверждал, что бывший президент Украины ранее сам явился в ГБР для получения повесток на допрос по трём уголовным делам в качестве свидетеля. Тогда разбирательства шли по делам о Минских соглашениях, делу моряков в Керченском проливе и судебной реформе.

ИСТОЧНИК KP.RU