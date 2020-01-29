2020-01-29T19:53:41+03:00
Общество

ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавируса

Организация обсудит вопрос о необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавирусаВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС в связи со вспышкой коронавирусаФото: REUTERS
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В четверг, 30 января, в Женеве состоится заседание комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где будет обсуждаться вопрос о необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае.

«Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность», - говорится в сообщении штаб-квартиры ВОЗ.

Напомним, ранее комитет ВОЗ принял решение не считать ситуацию с коронавирусом чрезвычайной. Однако ситуация ухудшилась и директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай для того, чтобы понять последнее развитие событий со вспышкой коронавируса нового типа. Позже ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса до «повышенного». В организации признали, что прежняя формулировка была ошибочной.

Новое заболевание превзошло атипичную пневмонию по числу заболевших. Жертвами коронавируса стали более 140 человек. Число зараженных превысило 6 тысячи. Более того растет число повторно зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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