Европарламент одобрили соглашение о Brexit

29 Янв. 2020 2020-01-29T21:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Соединённого Королевства из Европейского союза.

Документ, который включает в себя сделку с Евросоюзом по условиям процесса, поддержали 631 парламентарий, против выступили 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации документа было необходимо простое большинство голосов.

Напомним, 22 января, британская Палата лордов приняла законопроект о Brexit. Так документ получил одобрение обеих палат британского парламента. Позже его подписала Королева Елизавета II. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель подписали соглашение 24 января и после поддержки Европарламента, соглашение осталось одобрить Совету ЕС.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября прошлого года Евросоюз согласился перенести дату Brexit на три месяца до 31 января 2020 года. К этой дате Британия должна покинуть состав международного объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU