Европарламент одобрили соглашение о Brexit
Депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Соединённого Королевства из Европейского союза.
Документ, который включает в себя сделку с Евросоюзом по условиям процесса, поддержали 631 парламентарий, против выступили 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации документа было необходимо простое большинство голосов.
Напомним, 22 января, британская Палата лордов приняла законопроект о Brexit. Так документ получил одобрение обеих палат британского парламента. Позже его подписала Королева Елизавета II. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель подписали соглашение 24 января и после поддержки Европарламента, соглашение осталось одобрить Совету ЕС.
Как писал сайт kp.ru, в конце октября прошлого года Евросоюз согласился перенести дату Brexit на три месяца до 31 января 2020 года. К этой дате Британия должна покинуть состав международного объединения.
ИСТОЧНИК KP.RU