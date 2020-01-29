Китайские вирусологи нашли средство, способное сдерживать коронавирус

29 Янв. 2020 2020-01-30T00:07:05+03:00

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Сотрудники Уханьского института вирусологии китайской академии наук нашли средство, которое, по их мнению, способно эффективно сдерживать коронавирус 2019-nCoV на клеточном уровне. Пока выделенное исследователями вещество испытывают на мышах и приматах, передает агентство «Синьхуа».

С самого начала вспышки вызываемой новым типом вируса пневмонии ученые искали лекарство от этой смертельно опасной инфекции. Напомним, впервые заражение коронавирусом зафиксировали в окрестностях города Ухань провинции Хубей в середине декабря. С тех пор в Китае от пневмонии нового типа скончались более 140 человек, заразились почти шесть тысяч, причем состояние свыше 1200 из них медики оценивают как очень тяжелое.

Карта распространения коронавируса

Как писал сайт kp.ru, ранее экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал нашему обозревателю Александру Гамову, что китайские врачи нашли 30 лекарств, эффективных при лечении коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU