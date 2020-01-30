2020-01-30T05:08:38+03:00
Политика

Армия Сирии освободила от боевиков 27 деревень и поселков в Идлибе

В свои дома смогут вернуться десятки тысяч жителей провинции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сирийская армия продолжает наступление в ИдлибеСирийская армия продолжает наступление в ИдлибеФото: Александр КОЦ
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Армия Сирии продолжает наступление в провинции Идлиб. К утру четверга, 30 января, правительственным силам удалось освободить от боевиков и вернуть под свой контроль 27 деревень и поселков, расположенных в Идлибской зоне деэскалации.

«К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло 27 населенных пунктов, в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни», - рассказал на брифинге в среду вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По предварительным данным, в свои дома готовы вернуться от 30 до 50 тысяч местных жителей, которым ранее пришлось бежать в подконтрольные официальному Дамаску районы, передаёт РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 декабря правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле.

Сирийская армия продвигается в сельской местности Идлиба к Маарату аль-Нуману.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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