Армия Сирии освободила от боевиков 27 деревень и поселков в Идлибе
Армия Сирии продолжает наступление в провинции Идлиб. К утру четверга, 30 января, правительственным силам удалось освободить от боевиков и вернуть под свой контроль 27 деревень и поселков, расположенных в Идлибской зоне деэскалации.
«К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло 27 населенных пунктов, в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни», - рассказал на брифинге в среду вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По предварительным данным, в свои дома готовы вернуться от 30 до 50 тысяч местных жителей, которым ранее пришлось бежать в подконтрольные официальному Дамаску районы, передаёт РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 декабря правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле.
Сирийская армия продвигается в сельской местности Идлиба к Маарату аль-Нуману.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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