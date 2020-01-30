2020-01-30T13:06:25+03:00
Общество

РФ приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию

В свою очередь в МИД страны рекомендовали россиянам воздержаться от всех поездок в КНР
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что с 30 января временно приостанавливается оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию.

В свою очередь ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от всех поездок в Китай из-за коронавируса, если они не вызваны крайней необходимостью.

Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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