РФ приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:06:25+03:00

В свою очередь в МИД страны рекомендовали россиянам воздержаться от всех поездок в КНР

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что с 30 января временно приостанавливается оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию.

В свою очередь ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от всех поездок в Китай из-за коронавируса, если они не вызваны крайней необходимостью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757754" frameborder="0"></iframe> Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU