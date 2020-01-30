РФ приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию
В свою очередь в МИД страны рекомендовали россиянам воздержаться от всех поездок в КНР
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Министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что с 30 января временно приостанавливается оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию.
В свою очередь ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от всех поездок в Китай из-за коронавируса, если они не вызваны крайней необходимостью.
Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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