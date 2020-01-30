AliExpress опроверг приостановку доставки товаров из-за коронавируса

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:31:07+03:00

В компании отметили, что товар из Китая не представляет никакой опасности для потребителей

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В СМИ появилась информация о том, что крупнейшая платформа AliExpress приостановила поставки товаров из-за вспышки коронавируса. Однако в самой компании эту информацию не подтвердили и заявили, что магазин работает в штатном режиме.

- Отправление на сегодняшний день работает в нормальном режиме: большая часть осуществляется морем и грузовым авиасообщением, - сообщил RNS представитель AliExpress.

Он добавил, что сейчас могут быть некоторые перебои с поставками и незначительные задержки. Это связано с тем, что в Китае празднуют Новый год, поэтому некоторые производители могут перенести обработку заказов на более поздний срок.

Так что с нахлынувшим коронавирусом это никак не связано. В компании отметили, что продукция из Китая и её упаковка не представляет совершенно никакой угрозы для потребителей.

Напомним, вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день заболевание подтвердилось уже у 7711 человека, 170 погибли. В России ни одного подтвержденного случая коронавируса нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU