Роспотребнадзор: в России нет больных коронавирусом нового типа

30 Янв. 2020 2020-01-30T22:16:19+03:00

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В России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Об это сообщила пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве уточнили, что за период мониторинга выявлено 184 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций, однако при проведении скрининговых исследований не был подтвержден факт заражения новым коронавирусом.

«У 30 больных - респираторная инфекция, 23 - грипп А, 10 - грипп В, семь - парагрипп, в двух случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 10 заболевших - микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как писал сайт kp.ru, на данный момент в пунктах пропуска через госграницу России по-прежнему действует усиленный двойной контроль за прибывающими из стран, в которых зафиксированы инфицированные.

Ранее в четырех странах были зафиксированы случаи передачи коронавируса от человека к человеку заболевание. Жертвами нового заболевания стали более 170 человек. Число зараженных превысило 8 тысяч. Более того растет число повторно зараженных.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU