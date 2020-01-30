2020-01-30T21:32:48+03:00
Происшествия

В США зарегистрировали передачу коронавируса от человека к человеку

Ранее такой способ заражения 2019-nCoV фиксировали только в трех странах [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США зарегистрировали заражение коронавирусом 2019-nCoV от человека к человекуВ США зарегистрировали заражение коронавирусом 2019-nCoV от человека к человекуФото: REUTERS
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В Соединённых Штатах подтвердили шестой случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. В этот раз в стране впервые произошла передача вируса от человека к человеку. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Вирус передался человеку от жительницы Чикаго, с которой инфицированный жил в одном доме.

Как писал ранее сайт kp.ru, 29 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала передачу коронавируса нового типа от человека к человеку. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.сообщил, что такие случаи были отмечены в трех странах: Германия, Япония, Вьетнам.

Напомним по числу заболевших вирус нового типа превзошел атипичную пневмонию. Жертвами нового заболевания стали более 180 человек. Число зараженных превысило 7 тысяч. Китайские власти предупредили об ускорении темпов распространения вируса, а также о возможности мутации.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU

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