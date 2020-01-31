В Госдепе США рекомендовали американцам отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:14:44+03:00

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После того, как во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали китайский коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, американские власти выступили с обращением к своим гражданам. В Госдепартаменте рекомендовали американцам отказаться от поездок в Китай. Речь идет не только о поездках в город Ухань, где началось распространение заболевания, но и другие города Китая. Ситуации в стране, где погибли уже 213 человек, власти США присвоили самый высокий класс опасности.

- Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, который был обнаружен впервые в китайском Ухане, - приводит текст документа ТАСС.

По официальным данным коронавирусом в Китае заразились 9356 человек. За несколько дней число заболевших увеличилось почти на 2 тысячи человек.

В России нет ни одного случая заражения новым коронавирусом. Ранее медики Москвы опровергли слухи, что госпитализированный с признаками ОРВИ человек, заражен именно китайской пневмонией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU