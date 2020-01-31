ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за «китайского» коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:16:20+03:00

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус из Китая международной проблемой. Неделю назад, когда число заболевших не превышало тысячу человек, в на совещании в ВОЗ решили, что преждевременно вводить режим ЧС. По данным на 31 января погибли 213 человек, 9356 заразились. Это только в Китае.

На момент проведения совещания в ВОЗ, 30 января, из подтвержденных случаев 1370 являлись тяжелым, а число смертей не превышало 170.

- В настоящее время зарегистрировано 83 случая в 18 странах. Из них только семь не имели отношения к путешествию в Китай,- сказано в заявлении ВОЗ. - В трех странах за пределами Китая произошла передача вируса от человека человеку.

Китайская пневмония получила временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV". В ВОЗ предупредили, что вирус может попасть в любую страну и призвали быть готовыми к лечению заболевших и к тому, чтобы принять меры по недопущению распространения коронавируса. Несмотря на все принятые ограничения, включая досмотры в аэропортах, активный поиск новых случаев заболевания, ВОЗ Комитет не рекомендует какие-либо ограничения на поездки или торговлю на основании имеющейся информации.

ИСТОЧНИК KP.RU