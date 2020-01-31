Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса
Китайские производители смартфонов и американская компания Apple, чьё производство также находится в Китае, приостановили на две недели поставки своей продукции в Россию из-за вспышки коронавируса.
Российские партнёры Huawei и Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo уведомлены о задержках, которые могут вызвать незначительный дефицит и вызвать увеличение цен на 10-15%. Однако такое положение поспособствует распродаже складских запасов, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.
Существенный дефицит такие меры для России не вызовут, поскольку перед новогодними праздниками было завезено больше гаджетов. Это подтверждают российские ретейлеры.
Ранее сайт kp.ru писал о сообщении эксперта китайского Минздрава, что возбудитель опасной инфекции может выживать вне организма до 2 суток.
Также на сайте опубликованы главные мифы о коронавирусе.
Google закрывает офис в Гонконге в связи со вспышкой коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»