Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:58:05+03:00

Российские партнёр Huawei и Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo уведомлены о задержках, которые могут вызвать незначительный дефицит и вызвать увеличение цен на 10-15% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это не вызовет дефицита гаджетов, но поможет ретейлерам распродать новогодние запасы гаджетов

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Китайские производители смартфонов и американская компания Apple, чьё производство также находится в Китае, приостановили на две недели поставки своей продукции в Россию из-за вспышки коронавируса.

Российские партнёры Huawei и Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo уведомлены о задержках, которые могут вызвать незначительный дефицит и вызвать увеличение цен на 10-15%. Однако такое положение поспособствует распродаже складских запасов, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Существенный дефицит такие меры для России не вызовут, поскольку перед новогодними праздниками было завезено больше гаджетов. Это подтверждают российские ретейлеры.

Ранее сайт kp.ru писал о сообщении эксперта китайского Минздрава, что возбудитель опасной инфекции может выживать вне организма до 2 суток.

Также на сайте опубликованы главные мифы о коронавирусе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757856" frameborder="0"></iframe> Google закрывает офис в Гонконге в связи со вспышкой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU