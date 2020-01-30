Новые данные: как передается «китайский» коронавирус и сколько он живет в окружающей среде

Изначально было известно, что коронавирус нового типа, которым заразились уже более 7,5 тысяч человек, передается воздушно-капельным путем. То есть при кашле, чихании и во время разговора с больным человеком на близком расстоянии без средств защиты (медицинской маски).

Затем из Китая пришли дополнительные данные. Представитель госкомитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван сообщил, что инфекция может попасть в организм через слизистую оболочку глаз. То есть контактным путем. Так может произойти, если вирус попадет, скажем, на кожу рук, и человек дотронется ими до глаз.

Появилась информация, что именно таким путем заразился один из китайских врачей, помогавший больным. Поэтому, во-первых, очень важно как можно чаще тщательно мыть руки или обрабатывать их санитарным гелем на спиртовой основе, подчеркивают специалисты. Во-вторых, при общении с больными рекомендуется использовать очки.

В Китае подтвердили, что коронавирус может попасть в организм через слизистую оболочку глаз.Фото: REUTERS

На вопрос о том, сколько может выжить вирус вне организма, эксперты до сих пор отвечали «недолго», «примерно в течение 30 - 40 минут». Отечественные вирусологи и представители правительственного штаба по защите от коронавируса при этом делают оговорку: «Это не точно, предположительно так». Отдельные стороны поведения и свойства новой инфекции по-прежнему остаются загадкой для ученых и врачей.

И вот появилась свежая порция информации.

- Представители китайского здравоохранения сообщили, что инкубационный период (когда человек еще не имеет симптомов, но уже заразен) может длиться до 20 суток.

- Член экспертной группы при Минздраве Китая Ли Ланьцзюань поведала, что по последним данным вирус может выживать вне организма в течение 48 часов. На вопрос журналистов «можно ли заразиться, если в течение двух суток дотронуться до кнопки лифта, которую нажимал больной человек», эксперт подтвердила: «да».

Впрочем, вирусологи поясняют: само по себе попадение вируса в организм еще не значит, что вы железно заболеете. Против чужеродного агента начинает работать иммунная система. И если количество попавших вирусных частиц невелико, а организм не ослаблен тяжелыми хроническими болезнями, то риск развития коронавирусной инфекции, скорее всего, будет низким.

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