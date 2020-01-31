Посольство России в Китае: В КНР нет заразившихся коронавирусом россиян
Посольство России в Китае внимательно наблюдает за ситуацией со свирепствующим в Поднебесной коронавирусом 2019-nCoV и отслеживает состояние всех граждан нашей страны, которые сейчас находятся на территории КНР.
По данным сотрудников дипмиссии, в провинции Хубэй, где больше всего людей подхватили этот смертельно опасный вирус, на сегодняшний день находится 183 россиянина, 123 из них – непосредственно в городе Ухань, откуда и начала распространяться инфекция. Со всеми посольство поддерживает связь, никто из них не заразился.
«Среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием или подозрением на заболевание, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет», - говорится в сообщении российского диппредставительства в Китае.
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Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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