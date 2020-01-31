2020-01-31T11:41:36+03:00
В мире

Жителей провинции Хубэй, находящихся за рубежом, вернут чартерными рейсами обратно

Все они сталкиваются с трудностями за границей из-за распространившегося в Китае коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти Китая заявили о решении вернуть жителей провинции Хубэй, находящихся за границейВласти Китая заявили о решении вернуть жителей провинции Хубэй, находящихся за границейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Китая заявили о решении вернуть жителей провинции Хубэй, находящихся за границей, сообщила официальный представитель МИДа Китая Хуа Чуньин.

- С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Ухани, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань, - передают китайские СМИ заявлени Хуа Чуньин.

Сайт kp.ru сообщал, что с 24 января китайцам запретили путешествовать за границу, а спустя три дня - внутри страны. В стране закрыли доступ к Великой Китайской стене, Запретному городу в Пекине, “Диснейлендам” в Шанхае и Гонконге.

Также на сайте писали о приостановке поставок в Россию китайских смартфонов и продукции компании Apple, чьё производство также находится в Китае.

Крупнейший торговый центр в Чанчжоу опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор предложил работодателям продлить отпуск работникам с гражданством Китая
США эвакуируют своих дипломатов из Китая
Германия: запуск "Северного потока - 2" планируется не позднее I квартала 2021 года
Илон Макс написал песню из двух предложений
"Осуждаем подобные издевательства": В МИД Болгарии прокомментировали осквернение памятника советскому солдату
Жителей провинции Хубэй, находящихся за рубежом, вернут чартерными рейсами обратно
Министерство образования открыло горячую линию для российских студентов в Китае
Зараженным коронавирусом будут отказывать во въезде в Японию
"Велика как никогда": В Германии заявили о возросшей военной мощи России
Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса
Пост вдовы баскетболиста Брайанта в инстаграм отметили больше 9 миллионов человек за сутки
В Подмосковье безработную женщину ограбили на 3 миллиона рублей
Вслед за отставкой губернатора Чувашии распустили правительство республики
Индекс счастья россиян упал до шестилетнего минимума
США предсказали "газовый армагеддон" из-за падения спроса на топливо
В Facebook начнут бороться с дезинформацией о коронавирусе