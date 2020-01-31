Жителей провинции Хубэй, находящихся за рубежом, вернут чартерными рейсами обратно
Власти Китая заявили о решении вернуть жителей провинции Хубэй, находящихся за границей, сообщила официальный представитель МИДа Китая Хуа Чуньин.
- С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Ухани, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань, - передают китайские СМИ заявлени Хуа Чуньин.
Сайт kp.ru сообщал, что с 24 января китайцам запретили путешествовать за границу, а спустя три дня - внутри страны. В стране закрыли доступ к Великой Китайской стене, Запретному городу в Пекине, “Диснейлендам” в Шанхае и Гонконге.
Также на сайте писали о приостановке поставок в Россию китайских смартфонов и продукции компании Apple, чьё производство также находится в Китае.
Крупнейший торговый центр в Чанчжоу опустел из-за угрозы распространения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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