2020-01-31T16:10:58+03:00
Общество

Голикова: россиян эвакуируют из провинции Хубэй

Ранее она заявила о первых двух случаях заражения в России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Татьяна Голикова сообщила об эвакуации россиян из провинции ХубэйТатьяна Голикова сообщила об эвакуации россиян из провинции ХубэйФото: REUTERS
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что принято решение эвакуировать россиян из китайской провинции Хубэй.

Ранее Голикова рассказала о первых двух подтверждённых случаях заражения коронавирусом нового типа в России.

Ранее сайт kp.ru публиковал самые распространённые мифы о коронавирусе.

Также на сайте писали о первых необходимых действиях при симптомах вируса.

Ранее Роспотребнадзор приводил данные, по которым в мире зарегистрировано 9720 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом, и наибольшее количество заражённых зафиксировано в китайской провинции Хубэй - 5806. Большинство случаев заболевания протекает в лёгкой форме, около 15,7% - в тяжёлой, а смертность от коронавируса составляет 2,2 % (213 человек).

Также выявлено 102 случая заражения в 19 странах, среди них: Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ.

Президент России Владимир Путин обсудил меры против распространения коронавируса на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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