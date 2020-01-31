Правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы гражданам Китая

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:10:24+03:00

Риска распространения коронавируса нет, поскольку двое заражённых изолированы, а их контакты проверены Фото: REUTERS

В России выявлено два случая заражения коронавирусом, риска распространения нет

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о подготовке правительством постановления о запрете для рабочих виз гражданам Китая после выявления двух случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России.

Ранее Голикова сообщила о том, что все россияне, находящиеся в китайской провинции Хубэй, будут эвакуированы.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что риска распространения коронавируса нет, поскольку двое заражённых изолированы, а их контакты проверены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению учёных, коронавирус доберётся до России к середине февраля.

Также "Комсомольская правда" публиковала главные слухи о новом вирусе, среди них: заражение через посылки из Китая, предотвращение коронавируса с помощью прививки от гриппа и иммуномодуляторов, а также лечение противовирусными препаратами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758026" frameborder="0"></iframe> Президент России Владимир Путин обсудил меры против распространения коронавируса на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

ИСТОЧНИК KP.RU