2020-01-31T16:10:24+03:00
Общество

Правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы гражданам Китая

В России выявлено два случая заражения коронавирусом, риска распространения нет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Риска распространения коронавируса нет, поскольку двое заражённых изолированы, а их контакты провереныРиска распространения коронавируса нет, поскольку двое заражённых изолированы, а их контакты провереныФото: REUTERS
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о подготовке правительством постановления о запрете для рабочих виз гражданам Китая после выявления двух случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России.

Ранее Голикова сообщила о том, что все россияне, находящиеся в китайской провинции Хубэй, будут эвакуированы.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что риска распространения коронавируса нет, поскольку двое заражённых изолированы, а их контакты проверены.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению учёных, коронавирус доберётся до России к середине февраля.

Также "Комсомольская правда" публиковала главные слухи о новом вирусе, среди них: заражение через посылки из Китая, предотвращение коронавируса с помощью прививки от гриппа и иммуномодуляторов, а также лечение противовирусными препаратами.

Президент России Владимир Путин обсудил меры против распространения коронавируса на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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