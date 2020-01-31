Украина и страны Балтики не подписали декларацию РФ о пересмотре истории

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:10:05+03:00

Тем не менее, 76 делегатов из 17 других государств-членов ПАСЕ документ поддержали

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Представленная российской делегацией Декларация о недопустимости пересмотра истории Второй мировой войны нашла поддержку у 76 представителей 17 стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Под документом подписались делегаты из Турции, Армении, Италии, Азербайджана, Сербии, Германии, Франции, Словакии, Кипра, Молдавии, Греции, Боснии и Герцеговины, Исландии, Дании и Сан-Марино. Также в пользу декларации высказались все представители России в ПАСЕ.

Украина, Грузия и прибалтийские страны, включая Литву, Латвию, Эстонию поддерживать документ отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU