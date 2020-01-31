Эвакуация россиян из Уханя может начаться в ближайшие сутки

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:15:29+03:00

По соглашению с Китаем в Москву летают четыре китайские авиакомпании Фото: EAST NEWS

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти России обратятся к китайской стороне за разрешением о переводе отменённых регулярных рейсов в чартерные, с помощью которых россияне при желании смогут покинуть Китай.

Ранее Голикова сообщила о решении правительства России оставить только рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с Китаем в Москву летают четыре китайские авиакомпании, они продолжат летать на регулярной основе.

- Одновременно мы предложим китайской стороне, если в этом будет необходимость, когда рейсы будут вылетать из других городов, кроме названных, в Китай, сажать на эти рейсы китайских граждан, с тем чтобы они вернулись в Китайскую народную Республику, - отметила Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила о том, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии угрозы распространения вируса по России, поскольку оба пациента изолированы, а всех их контакты отслежены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758026" frameborder="0"></iframe> Президент России Владимир Путин обсудил меры против распространения коронавируса на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU