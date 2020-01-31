Эвакуация россиян из Уханя может начаться в ближайшие сутки
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти России обратятся к китайской стороне за разрешением о переводе отменённых регулярных рейсов в чартерные, с помощью которых россияне при желании смогут покинуть Китай.
Ранее Голикова сообщила о решении правительства России оставить только рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с Китаем в Москву летают четыре китайские авиакомпании, они продолжат летать на регулярной основе.
- Одновременно мы предложим китайской стороне, если в этом будет необходимость, когда рейсы будут вылетать из других городов, кроме названных, в Китай, сажать на эти рейсы китайских граждан, с тем чтобы они вернулись в Китайскую народную Республику, - отметила Голикова.
Ранее вице-премьер сообщила о том, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии угрозы распространения вируса по России, поскольку оба пациента изолированы, а всех их контакты отслежены.
Президент России Владимир Путин обсудил меры против распространения коронавируса на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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